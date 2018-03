Equipa executiva de Miguel Maya no BCP já está completa

Já está completa a comissão executiva do BCP, a novidade é a entrada de Maria José Barreto de Campos, sabe o Expresso. Quadro do Millennium BCP desde 1999, Maria José Barreto de Campos é membro do conselho administração do banco do grupo na Polónia desde 2011. É licenciada em engenharia electrónica e de telecomunicações, pela Universidade de Aveiro.

A carreira de Maria José Barreto de Campos passou por Macau, trabalhou na área das telecomunicações, e foi através do Banco Comercial de Macau que entrou no BCP, como responsável pela área tecnológica. A ligação a Macau é uma mais-valia para o maior acionista do BCP, a chinesa Fosun (25% do capital).

Contactada pelo Expresso fonte oficial do BCP não quis comentar.

Com a entrada de Barreto de Campos sai da comissão executiva Conceição Lucas e José Iglésias Soares. As mudanças na comissão executiva iniciaram-se com a subida de Nuno Amado para a presidência do conselho de administração, substituindo António Monteiro. Miguel Maya é promovido dentro da comissão executiva e torna-se, como já foi noticiado pelo Expresso, líder do banco.

A proposta conjunta dos dois maiores acionistas, a Fosun e a angolana Sonangol (19%), mantém na comissão executiva Miguel Bragança, José Miguel Pessanha, Rui Teixeira e João Nuno Palma. Serão seis membros.