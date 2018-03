CTT sobe preços 4,5% a partir de 2 de abril

Os preços dos serviços de correios vão subir em média a partir de 2 de abril, na próxima segunda-feira 4,5%. A atualização em 2017 foi de 2,4%

Os Correios vão subir os preços em 2018 e o aumento médio será superior ao que se registou no ano passado e acima da inflação registada em 2017. O comunicado a informar sobre a atualização dos preços foi enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correios editorial e encomendas sobe 4,5%. Já o pacote que completa os serviços reservados (citações e notificações postais) e do correio em quantidade subirá 4,1%.

A última vez que os CTT subiram os preços foi a 4 de abril de 2017. Nessa altura o preço médio dos serviços subiu 2,4%, acima da inflação média que nesse ano fixou-se nos 1,4%.