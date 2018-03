Presidente da NOS: “Há uma fraude com a qual os governos e a Anacom têm pactuado”

Os problemas de telecomunicações em lares de famílias que vivem em zonas afetadas pelos incêndios do ano passado continuam a dar que falar. Miguel Almeida, presidente da NOS, esclarece que não tem mais de dois ou três clientes sem comunicações. E aponta em direção à PT/Altice: “Tem que ver com ligações fornecidas pelo incumbente a montante que ainda não estão restabelecidas”. O gestor diz que há “fraude” e problemas de concorrência na Fibroglobal, empresa dona de redes rurais no centro do país comprada por uma empresa alegadamente associada à Altice. Uma fraude com a qual as sucessivas administrações da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) e governos “têm pactuado, com o seu silêncio e inação”, acusa. Há 250 mil lares afetados por este problema, frisa. Lamenta ainda que a Anacom pareça estar muitas vezes numa campanha de desinformação.

