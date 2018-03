Lucro recorde na EPAL

A EPAL-Empresa Portuguesa das Águas Livres, que abastece água em Lisboa e noutros 34 municípios à volta da capital, comemora em abril o seu 150º aniversário e o seu presidente executivo, José Sardinha, não esconde a satisfação. “Somos seguramente uma das empresas mais antigas da Europa. É um marco para uma empresa do sector público”, afirma. Mas não é apenas isso que o gestor tem para assinalar. Em 2017 a EPAL alcançou o seu melhor resultado de sempre.

A EPAL fechou 2017 com um lucro de €50,1 milhões, o seu melhor resultado recorrente (sem efeitos extraordinários, como a venda de ativos). No ano anterior, tinha lucrado €49,7 milhões. José Sardinha justifica a subida com “um trabalho continuado de medidas de otimização”, que vêm permitindo à “Companhia das Águas de Lisboa” (o nome com que arrancou, a 2 de abril de 1868) reduzir os seus custos.

“Tivemos em 2017 um volume de negócios equivalente ao de 2006 [€159 milhões] e o resultado líquido foi mais do dobro [há uma década estava nos €19 milhões]”, sublinha o presidente da EPAL, em entrevista ao Expresso.

A maior e mais rentável empresa do grupo estatal Águas de Portugal tem a seu favor o facto de operar numa região com ganhos de escala substanciais: é mais fácil recuperar qualquer investimento em infraestrutura numa área densamente povoada do que num território de baixa densidade.

E, em 2017, a EPAL também beneficiou de um crescimento do consumo. Em termos líquidos a carteira da empresa em Lisboa ganhou 841 clientes domésticos (crescimento de 0,3%) e 921 clientes empresariais (subida de 2,1%). Mas o volume de água consumida aumentou 1% no segmento residencial e 4,2% na classe empresarial. “Sente-se uma vitalidade económica muito significativa”, comenta José Sardinha, acrescentando que além de novos contratos a EPAL beneficiou de um maior consumo em contratos que estavam ativos mas diziam respeito a imóveis devolutos, que entretanto passaram a estar ocupados.

Dívida continuará a cair

A EPAL realizou investimentos em 2017 de €16,3 milhões. Para 2018, José Sardinha projeta €25 milhões, com a renovação da rede de abastecimento e de contadores, mas também a finalização da estação de tratamento de água de Vale da Pedra. Entre os investimentos a realizar está também um projeto de quase €2 milhões para instalar turbinas na estação de tratamento de Asseiceira, que permitirão a esta unidade gerar a sua própria eletricidade e tornar-se 100% autónoma no plano energético.

O aumento do investimento previsto para este ano não irá beliscar a disciplina financeira. A EPAL fechou 2017 com uma dívida de €133 milhões e José Sardinha estima que ela volte a baixar no corrente ano, para €118 milhões, com o vencimento de empréstimos do Banco Europeu de Investimentos.

A empresa deverá conseguir este ano um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) em linha com os €99 milhões alcançados em 2017. O lucro estimado para 2018 é de €48 milhões.

Este ano a comissão de trabalhadores da EPAL manifestou preocupação com a redução de pessoal na empresa. José Sardinha diz que a administração já expôs a situação ao Governo. “As pessoas têm-se vindo a aposentar-se e carecem de substituição, mas não está em perigo o serviço público”, explica o gestor. O presidente da EPAL indica ainda que a empresa aguarda “luz verde” dos Ministérios do Ambiente e das Finanças para poder recrutar cerca de 30 pessoas, para somar ao quadro de 647 trabalhadores em funções.