Santander deixa cair Totta

O Santander Totta vai passar a ser apenas Santander, tal como aconteceu noutros países onde o banco tem operações. É uma mudança de imagem de marca

O Banco Santander Totta vai mudar a sua designação e imagem e vai assumir progressivamente a marca Santander com um novo logotipo que apenas terá o nome Santander.

No comunicado que o banco liderado por António Vieira Monteiro enviou é dito que a casa mãe do até agora Santander Totta, ou seja o Santander, vai renovar a sua imagem e adaptá-la aos canais digitais. A mudança para Santander “representa melhor a cultura corporativa do grupo e a sua estratégia de evoluir para uma plataforma digital de serviços financeiros”.

Vieira Monteiro considera “esta mudança fundamental para nos movermos num mundo global com as marcas mais focadas no digital e também mais modernas e com grande preocupação de proximidade com a comunidade e com os nossos clientes”.

A evolução da marca agora apresentada, segundo o comunicado, mantém a essência do logótipo: “reconhecimento da chama, nome Santander e cor vermelha. O novo logótipo, apoiado numa nova fonte tipográfica exclusiva, construída especialmente para o Banco, visa "competir" não só com outras entidades financeiras, mas também com as grandes marcas digitais globais”.

A alteração da marca nos diferentes suportes (digital, produtos, campanhas ou balcões) será feita gradualmente ao longo dos próximos meses, culminando com a mudança do visual das agências, explica o banco.

O presidente do Santander afirma ainda que “O banco em Portugal assumirá progressivamente esta nova imagem e a prazo prevê-se que o Banco Santander Totta evoluirá para Banco Santander Portugal, sublinhando a afirmação da portugalidade da instituição.”

E acrescenta que o “Santander Portugal continuará a funcionar como até aqui como filial com total autonomia de capital e de liquidez”.