Produção de azeite aumentou 80%

A produção de azeite em Portugal aumentou 80% na campanha de 2017/18 face à campanha do ano anterior.

A informação foi hoje divulgada pelo secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, em Trás.os.Montes, onde aprovietou para diizer ainda que as exportações de azeite atingiram os 496 milhões de euros.

O secretário de Estado, que esta manhã reuniu com olivicultores na Cooperativa de Valpaços, sublinhou o que considera ser um “desenvolvimento exemplar da olivicultura”, sector que na última década viu a produção quadruplicar e as exportações triplicarem.

Luís Vieira enfatizou ainda o facto de Portugal ter passado de uma situação deficitária no setor do azeite para a de um país exportador, com um superavit de 150 milhões de euros. Na última década, o crescimento do preço médio, por quilo, das exportações registou um aumento de 35%, acrescentou aquele membro do Governo

Na deslocação a Trás-os-Montes, Luís Vieira incitou também os produtores a diversificar os destinos da exportação de azeite e a “explorar novas geografias e a continuar o percurso de investimento e inovação”. E rematou dizendo que o Governo “assumiu o compromisso de continuar a trabalhar intensamente para abrir novos mercados e levar o azeite português a outros destinos, já que 80% das exportações de azeite têm como destino Espanha e Brasil”.