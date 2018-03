Preço das casas dispara. Mais 9% em 2017

O preço das casas subiu 9,2% em 2017. Foram vendidas mais de 150 mil casas.

Em 2017, os preços das casas subiram 9,2% de acordo com os dados publicados esta sexta feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). E foram vendidas mais de 150 mil casas, uma aumento de 20% face ao ano anterior.

O INE confirma que o negócio imobiliário está em alta, apesar do crescimento estar circunscrito a zonas específicas de Lisboa e Porto.O valor médio das habitações registou uma subida homóloga de 9,2% e atingiu um máximo desde, pelo menos 2009, ano em que estas indicadores começaram a ser publicados.

A evolução traduz o reforço da tendência verificada em 2016 (7%). A subida foi mais intensa nas habitações existentes (10,4%) do que nas habitações novas (5,6%).

No último trimestre do ano, a taxa de variação homóloga 10,5% , ligeiarmente acima do trimestre anterior.