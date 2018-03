Reserva Federal aprova primeira subida das taxas de juro deste ano

Esta foi a primeira reunião da Fed presidida por Jerome Powell. A subida já era esperada e as taxas de referência ficam agora entre 1,5% e 1,75%

A Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, aprovou esta quarta-feira a primeira subida das taxas de juro deste ano, numa altura em que as perspetivas da economia norte-americana se reforçaram.

A subida de um quarto de ponto percentual já era esperada e as taxas de referência ficam agora entre 1,5% e 1,75%, indica um comunicado do comité de política monetária que, sem falar no estímulo da redução de impostos, reconhece que "as perspetivas da economia se reforçaram nos últimos meses".

O banco central norte-americano reviu em alta as suas previsões de crescimento económico nos Estados Unidos para 2018 e 2019, mas deixou inalteradas as da inflação.

O Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 2,7% este ano, uma subida em relação aos 2,5% das previsões divulgadas em dezembro. No próximo ano, a Fed aponta para um crescimento de 2,4% (2,1% há três meses).

Quanto às previsões de inflação para 2018 e 2019 mantêm-se em 1,9% e 2% e a Fed disse que vai manter-se atenta à sua evolução, esperando que, a médio prazo, estabilize próximo do objetivo de 2%.

A Fed também se mostrou mais otimista quanto ao mercado laboral, prevendo que a taxa de desemprego recue para 3,8% em 2018 (em dezembro apontara 3,9%) e para 3,6% em 2019 (uma descida de três décimas em relação à anterior previsão).

Este otimismo surge depois de na reunião realizada em 30 e 31 de janeiro, o banco central já ter indicado que o efeito positivo da redução de impostos aprovada no final do ano passado ser "talvez mais importante do que foi inicialmente previsto".

O banco central dos Estados Unidos afirmou também que conta fazer três subidas das taxas de juro em 2018, tal como indicara anteriormente, depois de terem surgido especulações sobre a possibilidade de haver quatro aumentos dos juros ao longo do ano. No próximo ano também haverá três subidas, e não duas.