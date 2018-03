Empresa portuguesa que recupera falências nomeada para os 'óscares' do turismo

A Amazing Evolution, que nasceu em plena crise para recuperar hotéis insolventes, foi nomeada para os World Travel Awards na categoria de melhor gestora de hotéis da Europa

A Amazing Evolution Management, empresa portuguesa gestora de hotéis que na sua maioria já estiveram insolventes, foi nomeada pela primeira vez para os World Travel Awards, prémios mundiais conhecidos como os 'óscares do turismo' na categoria de melhor companhia gestora de hotéis da Europa (Europe's Leading Hotel Management Company).

Recorde-se que Portugal ganhou os últimos prémios de topo dos World Travel Awards, o de melhor destino do mundo e da Europa em 2018. A cerimónia relativa à nomeação dos próximos prémios vai decorrer a 30 de junho em Atenas.

"Esta nomeação reflete o nosso reconhecimento tanto a nível nacional como internacional, resultado de um grande esforço e dedicação da nossa equipa", considera Margarida Almeida, fundadora e CEO da Amazing Evolution.

Margarida Almeida recorda que Amazing Evolution nasceu em plena crise económica, em 2012, com propósito de recuperar projetos turísticos em dificuldade, mas que já "cresceu, desenvolveu-se e, desde então, atua também no desenvolvimento e gestão de novos projetos hoteleiros".

Apesar da evolução e amadurecimento do negócio, "a essência da Amazing Evolution mantém-se fiel à sua origem, continuando a lutar pelo seu principal objetivo: a criação de valor para cada projeto, colocando no mercado empreendimentos saudáveis, rentáveis e com perspetivas de futuro", frisa.

A Amazing Evolution gere atualmente um total de 21 empreendimentos e projetos, um portefólio "composto por uma grande diversidade de hotéis em Portugal continental e ilhas, tendo registado um crescimento acentuado neste último ano".