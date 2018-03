Semana começou mal nas bolsas. Facebook foi o fósforo, mas riscos mundiais dominam

A vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas em novembro de 2016 gerou no fim de semana passado mais um dano colateral. A vítima foi o Facebook, um dos quatro gigantes do chamada clã tecnológico Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple).

As ações da empresa criada por Mark Zuckerberg caíram na segunsa-feira 6,8% no Nasdaq e o próprio fundador perdeu num dia 5 mil milhões de dólares (mais de €4 mil milhões), segundo o ‘contador’ permanente da revista Forbes sobre a riqueza dos multimilionários.

A queda do Facebook acabou por ser o fósforo que arrastou perdas de 1,8% no índice Nasdaq composto. O contágio a Wall Street não se fez esperar. O índice Dow Jones 30 recuou 1,35% e o S&P 500 caiu 1,42%. No conjunto, as duas bolsas norte-americanas perderam 1,41%, a quarta pior sessão desde início do ano, depois das perdas nos dais 2, 5 e 8 de fevereiro.

Em atualização