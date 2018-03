Empresa que detém ativos imobiliários da Toys'R'Us em Portugal e Espanha entra em insolvência

A sociedade Toys'R'Us Iberia Real Estate, que detém imóveis onde estão instaladas as lojas da cadeia de brinquedos em Portugal e Espanha, entrou esta terça-feira com um pedido de insolvência na Península Ibérica. O processo deu entrada no tribunal do Comércio Madrid.

Esta sociedade é proprietária de 26 imóveis do grupo e funciona como garantia dos créditos do grupo Toys'R'Us a grupos internacionais e, com este pedido de insolvência, fica protegida contra os credores.

A empresa avança, em comunicado, que a operação se manterá em atividade. Antes, o objetivo deste pedido de insolvência "preservar os seus activos imobiliários e avançar com a gestão para a eventual aquisição do grupo em Espanha e Portugal". Acrescenta o documento que "as restantes empresas do Grupo Toys 'R 'Us Iberia mantêm as suas actividades com normalidade e iniciaram os procedimentos necessários para atrair as partes interessadas na aquisição do grupo em Espanha e Portugal".

Este pedido de insolvência acontece uma semana depois de a cadeia de brinquedos ter anunciado que vai encerrar todas as lojas do Reino Unido e Estados Unidos. Entretanto, nessa altura, a Toys "R" Us Iberia explicou que estudaria a viabilidade em Espanha e a possibilidade de vender o seu negócio nesse mercado. Em Portugal, a cadeia detém 11 lojas e, no mercado espanhol, tem 53 lojas e1600 trabalhadores. "Estamos a trabalhar, em estreita colaboração com os nossos assessores, para alcançar medidas que nos permitam preservar a continuidade da nossa atividade em Espanha, bem como os interesses dos nossos colaboradores e empregados", afirmou naquela ocasião o diretor-geral da Toys "R" Us em Espanha e Portugal, Jean Charretteur.

A Toys "R" Us entrou em Portugal em 1993, com a abertura das lojas de Telheiras (Lisboa) e de Vila Nova de Gaia. Um ano depois inaugurou a unidade no Cascais Shopping e, em 1997, em Braga e no Centro Comercial Colombo (Lisboa). Em 2002 inaugurou mais duas lojas no Almada Fórum e no Aveiro Retail Park. Em 2012, chegou ao Freeport, em 2014 ao Mar Shopping, em 2016 abriu em Braga e, em 2017, abriu a loja em Guimarães, segundo informações da empresa.