Condenação do protecionismo não aparece no comunicado final do G20

EUA manteve em Buenos Aires veto à palavra maldita. Ministros das Finanças e governadores dos Bancos Centrais do grupo das vinte maiores economias do mundo ficam-se no final da cimeira pela importância do comércio internacional para o crescimento e pela necessidade de mais diálogo e ações

Apesar da discussão na reunião dos ministros das Finanças e dos governadores dos bancos centrais do G20 em Buenos Aires se ter concentrado no duelo entre o comércio livre defendido pela maioria das vinte maiores economias do mundo e a legitimidade do uso de medidas protecionistas defendida pela Administração Trump, o comunicado final publicado esta terça-feira evitou a palavra maldita "protecionismo" e a sua condenação.

"É normal que isso aconteça porque o comunicado tem de expressar consenso e basta um país estar contra para não haver unanimidade", desvalorizou o ministro da Fazenda (das Finanças) do Brasil, Henrique Meirelles, em relação à postura dos Estados Unidos. "Mas existe uma ideia geral favorável ao livre comércio e contra o protecionismo", garantiu.

No comunicado final do G20 divulgado esta terça-feira a crítica explícita ao protecionismo desapareceu.

A frase que desapareceu

No ano passado, em Hamburgo, na reunião do G20 de julho, ainda se referia que as maiores economias continuariam “a luta contra o protecionismo, incluindo todas as práticas comerciais injustas”. No entanto, acrescentava-se que se “reconhecia o papel de instrumentos de defesa comercial legítimos”, numa concessão à Administração Trump.

Este ano, o G20 repetiu uma parte do que dissera em Hamburgo, no ano passado, reconhecendo a importância do comércio internacional e do investimento como “motores do crescimento, da produtividade, da inovação, da criação de emprego e do desenvolvimento”, mas ficou-se por dizer que “estão a trabalhar pelo fortalecimento da contribuição do comércio para as nossas economias”, reconhecendo “a necessidade de mais diálogo e ações". Em suma, "a luta contra o protecionismo" desapareceu.

A questão do protecionismo tinha uma atualidade gritante. Entra em vigor na próxima sexta-feira um pacote de tarifas aduaneiras da Administração Trump em relação às importações de aço e de alumínio e as agências financeiras adiantaram que estará em preparação um pacote de medidas dirigido especificamente à China. Os EUA rejeitaram que essas medidas se destinem a gerar uma guerra comercial, já que, segundo a doutrina do presidente Trump, exposta num tweet, as guerras comerciais são boas e são fáceis de ganhar.

"Steven Mnuchin [o secretário do Tesouro norte-americano] disse-me que os Estados Unidos não pretendem fazer uma guerra comercial", revelou o ministro brasileiro Meirelles. No entanto, Mnuchin repetiu em conferência de imprensa que os EUA "não têm medo" das guerras comerciais e voltou a repetir o que a Administração Trump tem defendido como conceção de comércio livre - o que está assente "na reciprocidade".

Rejeição das guerras cambiais

O G20 reafirmou a manutenção da postura de rejeição de guerras cambiais. Lê-se no comunicado: "Evitaremos desvalorizações competitivas e não usaremos as taxas de câmbio para esses fins". Sublinha que “a excessiva volatilidade ou movimentos desordenados nas taxas de câmbio podem ter implicações para a estabilidade económica e financeira”.

Sobre a situação económica global, os ministros e banqueiros centrais dos 20 repetiram o que tem sido dito pelo Fundo Monetário Internacional - a economia mundial está a viver o mais amplo crescimento global sincronizado desde 2010. Mas sublinharam a “recente volatilidade no mercado” e os “riscos descendentes”. Por isso, referem que discutiram “os principais riscos para as perspetivas económicas, incluindo as vulnerabilidades financeiras e um aumento das tensões económicas e geopolíticas".

O G20 recomenda, ainda, que as políticas orçamentais "devem ser usadas de maneira flexível e amigável para o crescimento", e que se deve dar prioridade ao investimento de alta qualidade.

Criptomoedas são ativos e não divisas

A agenda do encontro tinha três principais eixos colocados pelo país anfitrião, a Argentina: a digitalização e o seu impacto na economia global; o papel importante das infraestruturas para a produtividade; e a questão das criptomoedas.

Sobre o impacto da digitalização, o G20 acordou desenvolver um menu de opções políticas para lidar com a natureza e as implicações da mudança tecnológica em curso, e deverá apreciar a questão, de novo, em julho.

Sobre as infraestruturas, o G20 vai encará-las como uma “classe de ativos” e apelou a que não haja duplicação de esforços, apostando-se na coordenação dos projectos. O objetivo do "Guia para as Infraestruturas como uma classe de ativos" é permitir aos grandes fundos de investimento colocar dinheiro nestes projectos.

Muito aguardada era a forma como o G20 iria lidar com a questão das moedas criptográficas e das tecnologias em que se baseiam. Os ministros e governadores dos bancos centrais acabaram por reconhecer “que a inovação tecnológica, incluindo os ativos encriptados subjacentes, tem o potencial de melhorar a eficiência e a inclusão no sistema financeiro e na economia mais em geral”. Ficaram-se, por isso, pela continuação da monitorização daqueles ativos e dos riscos, nomeadamente em relação à proteção do consumidor e do investidor, à integridade do mercado, e ao seu uso para evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em julho voltarão ao tema.

O G20 clarificou que encara as moedas encriptadas não como divisas, mas como ativos. "Os ativos encriptados carecem dos principais atributos que as moedas soberanas possuem e, a certa altura, poderão ter implicações para a estabilidade financeira”, refere-se no comunicado.