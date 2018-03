Bolsas europeias em alta à espera da Fed

Em Portugal, a bolsa também abriu no verde

As principais bolsas europeias negociavam esta terça-feira em alta, à espera a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), na qual, segundo os analistas, poderia ser anunciada a primeira subida das taxas de juro deste ano.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a subir 0,10% para 374,07 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt estavam a avançar 0,25%, 0,09% e 0,08%, bem como a de Milão que subia 0,12%. Espanha era a exceção e descia 0,08%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, estava a avançar 0,01% para 5.397,11 pontos.

Esta reunião da Fed é a primeira de Jerome Powell como presidente.

Entretanto, os investidores continuam a acompanhar os desenvolvimentos políticos em Itália, depois das eleições de 04 de março em Itália.

Em Nova Iorque, a bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 1,35% para 24.610,91 pontos, depois de ter subido em 26 de janeiro até aos 26.616,71 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896, e o Nasdaq a recuar 1,84% para 7.344,24 pontos, após ter subido em 12 de março até aos 7.588,33 pontos, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,2245 dólares, contra 1,2332 dólares no fecho de segunda-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta, a cotar-se a 66,54 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,74% do que no encerramento da sessão anterior.