Santa Casa paga prémio elevado para entrar no Montepio

A entrada da Santa Casa no banco Montepio avança aos ziguezagues. Tornou-se claro esta semana que a participação no Montepio será simbólica em termos de percentagem. Mas generosa em termos financeiros.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) não quer abrir o jogo quanto aos valores do investimento, mas assume a entrada. “Confirmamos a entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), com intenção de contribuir diretamente para um projeto mobilizador na área da economia social”, afirma fonte oficial da mutualista.

