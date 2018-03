Fóruns Sintra e Montijo já são da dona dos Alegro

É oficial. A Immochan, a imobiliária do grupo Auchan que é dona dos centros comerciais com a marca Alegro, é, desde o dia 1 de março, a nova proprietária dos shoppings Fórum Montijo e Fórum Sintra e ainda do Sintra Retail Park. A empresa francesa pagou €411 milhões pelos três ativos, naquela que é já considerada uma das maiores operações de investimento realizadas em Portugal este ano. Contudo, não terá sido o preço a ditar a escolha da Immochan como vencedora deste processo, que demorou quase um ano a concretizar-se.

