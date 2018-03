EDP prevê receber €91 milhões do Fisco

A EDP entregou €481 milhões ao Fisco em 2017 mas apenas €157 milhões diziam respeito a pagamentos por conta de IRC de 2017, segundo dados fornecidos pela empresa ao Expresso. O restante foram liquidações de IRC de 2016 (€276 milhões) e mais uma tranche do pagamento faseado da reavaliação de ativos realizada pela empresa em 2016 (€53 milhões). Além disso, a elétrica espera ter um reembolso de €91 milhões de IRC em maio, quando for apurado o imposto a pagar relativo a 2017. O que significa que, na prática, o IRC liquidado em Portugal sobre os lucros do ano passado será de apenas €66 milhões.

Leia mais na edição deste sábado do Expresso.