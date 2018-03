Contestação laboral na Função Pública é a maior da última década

Contam-se já 24 pré-avisos de greve este ano, oito vezes mais do que em 2017. É o recorde desde 2010

O primeiro trimestre está a ser quente na Administração Pública. Com o efeito prático do descongelamento das carreiras a chegar a conta-gotas e os sindicatos a endurecerem o tom em relação ao Governo, as greves têm-se sucedido, dos funcionários judiciais aos guardas prisionais, passando, esta semana, pelos professores. E vão continuar nas próximas semanas, com as paralisações de enfermeiros e médicos já marcadas para março e abril.

