Oferta de emprego. Portugal entre as três taxas mais baixas da UE

Portugal tinha, no final do ano passado, uma das taxas de oferta de emprego mais baixas da Europa. De acordo com dados do Eurostat, no quarto trimestre de 2017, a média europeia estava nos 2%, mas em Portugal ficou nos 0,8%.

Apenas a Grécia (0,1%) e Espanha (0,7%), ficaram atrás de Portugal neste indicador, mostram os dados do gabinete de estatística da UE. A Bulgária tem a mesma taxa de Portugal.

No outro extremo da tabela, em que a Zonae Euro e a UE28 apresentam a mesma percentagem de 2%, está a República Checa (4%), a Bélgica (3,4%) e a Alemanha (2,8%).

Na análise comparativa com o trimestre anterior, Portugal também diverge da Europa. No terceiro trimestre do ano passado, o país apresentava uma taxa de 0,9%, o que significa que agora caiu 0,1 ponto percentual. A Zona Euro estava nos 1,9% ( subiu 1pp) e a UE 28 tinha 2%, tal como agora.

Na comparação homóloga, o indicador subiu em 23 Estados-membros, Portugal incluído. No final de 2017 a taxa na UE era de 1,8% e no país esta de 0,7%.