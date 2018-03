NOS pela primeira vez com notação da S&P e da Fitch pode melhorar condições de financiamento

A operadora liderada por Miguel Almeida está radiante, recebeu pela primeira vez a notação financeira de duas agências de rating, classificando-a com um nível de investimento de qualidade, acima do "lixo"

É a primeira notação financeira de crédito de longo prazo de nível de investimento que é a atribuído à NOS. A Standar & Poor´s (S&P) dá-lhe um 'rating' de BBB- pela S&P e a Fitch de BBB, ambas com perspetiva estável. Uma notícia que chega depois de a NOS ter apresentado um lucro de 124,1 milhões de euros, um crescimento de 37,3% face ao ano anterior.

Miguel Almeida, presidente da NOS, sublinha que "é um reconhecimento da robustez financeira" da operadora. E defende que com esta notação a NOS fica com mais condições para diversificar as fontes de financiamento e reduzir o custo médio da dívida.

Segundo a S&P, diz a operadora em comunicado, a classificação atribuída deve-se à "liderança na televisão por subscrição e posição número dois na banda larga fixa e serviços móveis pós-pagos", desempenho revelado "graças ao nível de investimento nas redes e a uma marca forte, que resultaram num forte crescimento orgânico" da NOS". E acrescenta: "a NOS tem um balanço sólido, uma política financeira conservadora, e uma geração de 'free cash flow' [fluxo de caixa] robusta".

Por sua vez, a Fitch atribuiu a notação à NOS tendo em conta "a sua forte posição de mercado" e por ter "desenvolvido estratégias comerciais e de rede, bem como políticas financeiras, consistentes com o 'rating' de BBB".

Esta agência "acrescenta ainda que o 'cash flow' sólido e a política consistente de remuneração acionista suportam as métricas financeiras alinhadas com o 'rating' de BBB", refere.