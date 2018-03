Draghi diz que riscos e incertezas permanecem

O presidente do Banco Central Europeu reafirmou esta quarta-feira que a política monetária continua assente nos já famosos «3 P» – paciência, persistência e prudência. Mario Draghi abriu a conferência “The ECB and its watchers” em Frankfurt onde disse claramente que não vai deixar enfraquecer "prematuramente" a política de estímulos pelas expetativas de subida das taxas diretoras

O Banco Central Europeu (BCE) só acaba com o programa de compra de ativos, vulgo QE (do inglês quantitative easing), quando a equipa de Mario Draghi estiver convencida que a inflação na zona euro caminha sustentadamente para a meta de “abaixo, mas próxima” de 2%.

Até lá, o BCE mantém a sua estratégia de “paciência, persistência e prudência”, os já famosos 3P repetidos por Draghi. Ainda por cima, há riscos e incertezas que permanecem no horizonte, sublinhou esta quarta-feira o presidente do BCE ao abrir a conferência anual “The ECB and its Watchers” organizada em Frankfurt pelo Instituto para a Estabilidade Financeira e Monetária. Essa orientação de cautela manter-se-á inclusive "mesmo quando, a perspetiva se mantiver menos dependente das aquisições líquidas de ativos".

Esta reafirmação da política monetária dá conforto aos países membros do euro que mais dependem, como pão para a boca, do QE e dos reinvestimentos que o BCE iniciou.

Draghi deixou, ainda, um recado à especulação nos mercados. O BCE vai “assegurar” que a política de estímulos “não é enfraquecida prematuramente por expetativas de uma primeira subida das taxas [diretoras]”.

“Não é porque o crescimento [económico] real é mais forte [na zona euro] que podemos declarar que o trabalho está concluído”, referiu Draghi, para acrescentar: “Apesar de estarmos, agora, mais confiantes do que no passado que a inflação está no caminho certo, permanecem riscos e incertezas”, acrescentou. E indo ao ponto que aos analistas e investidores mais interessa, o presidente do BCE frisou: “Há uma condição clara para acabarmos com o programa de compra líquida de ativos – temos de ver um ajustamento sustentado no caminho da inflação em direção ao nosso objetivo de uma taxa abaixo, mas próxima de 2% no médio prazo”.

Subida dos salários atipicamente lenta

Ora, esse ajustamento na inflação não é, ainda, convincente. As projeções mais recentes dos especialistas do BCE apontam para apenas 1,7% em 2020. O caminho é ascendente, já nada tendo a ver com o processo desinflacionário entre 2012 e 2015, mas “muitas das medidas ainda têm de mostrar sinais convincentes de uma tendência de subida sustentada”. Subida que tem de se revelar, também, "auto-sustentável", ou seja, a reflação dar indicações de que vai prosseguir mesmo depois de terminados os estímulos monetários.

Um problema – novo em relação a retomas económicas anteriores – é a dinâmica de crescimento dos salários que tem sido “atipicamente lenta”. Pelo que, Draghi aconselha cautela para não se “extrapolarem relações [entre variáveis] do passado no futuro”.

Riscos: Trump, valorização do euro e volatilidade

Além disso, há riscos adicionais que, no caso de se intensificarem, “conspiram para reduzir a nossa confiança no caminho da inflação”. O primeiro tem um fautor: Trump. As medidas protecionistas podem ter impactos na zona euro. O primeiro choque pode ser pequeno, diz Draghi, mas a segunda ronda de impactos pode “ter consequências mais sérias”, com uma escalada e efeitos negativos na confiança dos investidores.

O segundo risco é a valorização do euro desde início do ano passado e que tem sido alimentada “recentemente, mais por fatores exógenos”, que estão apara além da expansão económica. O terceiro é a volatilidade, que se observou nos mercados de ações em fevereiro.

Os pilares da política monetária

Draghi voltou a salientar esta quarta-feira que a política monetária atual não se baseia só nas compras de ativos e nas taxas diretoras em mínimos históricos. Frisou os vários pilares – de modo a que fique claro que a política monetária do BCE é “previsível” e que evoluirá com peso e medida.

Voltou a chamar a atenção para os reinvestimentos do capital aquando do vencimento da sua enorme carteira de títulos adquiridos pelo QE. “Os reinvestimentos assegurarão uma presença contínua [do BCE] no mercado, muito depois das compras líquidas de ativos expirarem”, frisou. E tratam-se de fluxos consideráveis, acrescentou.

Um outro aspeto fundamental da orientação futura (forward guiding) do BCE é a estratégia “sequencial” de ‘normalização’ da política expansionista, depois de terminado o QE. As taxas diretoras vão manter-se nos níveis historicamente baixos atuais “muito para além” do fim das compras.