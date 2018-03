Robô Sophia trabalha ao lado de Ronaldo na promoção da MEO

É o primeiro anúncio em que a Sophia, o robô humanóide mais avançado do mundo em termos de inteligência artificial, vai participar. Fá-lo-à juntamente com o embaixador da marca, Cristiano Ronaldo. O objetivo é promover a nova assinatura da Altice Portugal: "Humaniza-te".

A robô Sophia vai também ajudar a promover a nova box (caixa) da MEO. Uma caixa para subscritores de serviços de Internet e de televisão que é móvel e poderá ser deslocada dentro de casa, porque a comunicação com a rede é feita através do wifi.

Esta caixa, explicou o administrador da Altice Portugal, Luís Alvarinho, vai ser mais fácil de colocar, não obrigará a fazer furos, mas terá um custo mensal de 7,5 euros, contra os atuais 5 euros. A box vai chamar-se Sofia, uma homenagem à origem da palavra grega, que quer dizer sabedoria.

Alexandre Fonseca, o presidente da Altice Portugal, foi quem apresentação a nova "contratação" do grupo, a robô Sophia. Falou inicialmente com ela em português, passando depois para inglês a sua língua nativa. Perguntou-lhe como foi conhecer Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista do mundo. Sophia, sorridente respondeu-lhe: "Não estava nervosa. O Cristiano é que estava. Afinal, sou a robô mais bonita do mundo".