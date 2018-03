Os factores de risco e sintomas da doença renal

Conheça os principais elementos que podem influenciar o aparecimento de problemas hepáticos com o projeto que junta Expresso e ANADIAL para desmistificar e dar a conhecer esta doença

A doença renal crónica é uma doença provocada pela deterioração lenta e irreversível da função renal. O que é que isto quer dizer? Substâncias que normalmente seriam filtradas pelo rim ficam retidas no sangue, o que resulta na acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue e em problemas crescentes de saúde.

Factores como hipertensão arterial, diabetes, obesidade e história familiar de doença renal são os de maior risco para o desenvolvimento desta doença e os que devem contar mais para um rastreio ativo.

Na sua fase mais inicial os sintomas podem ser muito poucos. Durante este período, pode sentir-se a necessidade acrescida de urinar durante a noite, por exemplo. Os doentes com doença renal crónica, apresentam muitas vezes hipertensão arterial associada à incapacidade dos rins eliminarem o excesso de sal e de água, o que pode resultar, outra outras coisas, em problemas cardíacos.

A progressiva acumulação de compostos tóxicos no sangue (o que obriga a métodos de substituição renal) leva a alterações neurológicas e musculares, assim como problemas gastrointestinais com consequências no apetite e no peso. Em fases mais avançadas podem ocorrer úlceras intestinais e hemorragias.

