Mercadona anuncia mais cinco supermercados em Portugal

A Mercadona vai abrir mais cinco lojas em Portugal, para além das quatro que já tinha sido anunciadas. Ao todo, a cadeia de supermercados espanhola terá nove lojas em território português. Para o primeiro semestre de 2019 está prevista a abertura das lojas de Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar e Matosinhos. Seguem-se, depois, outras cinco lojas no norte do país, ainda sem data: Porto, Braga, Penafiel, Barcelos e uma segunda loja em Gaia.

O anúncio destas novas cinco aberturas foi feito esta segunda-feira pelo presidente da companhia, Juan Roig, em conferência de imprensa em Valência.

O presidente da cadeia de supermercados espanhola Mercadona disse “não acreditar em centralismos”, escusando, para já, uma aposta na capital portuguesa, Lisboa, e prevendo um total de nove aberturas na região do Porto, quatro em 2019.

“Porquê o Porto? Porque não acredito em centralismo. Começamos pelo Porto, que é uma grande cidade, e depois vamos descer [no território do país]”, disse Juan Roig, que falava na conferência de imprensa da apresentação resultados de 2017, em Valência, Espanha.

Contudo, “não iremos para Lisboa”, ressalvou o responsável, vincando que a empresa está “muito feliz” por apostar na região do Porto.

O grupo retalhista espanhol vai investir 25 milhões de euros em Portugal. Nesse pacote conta-se ainda um centro de inovação em Matosinhos e uma plataforma logística na Póvoa de Varzim.

Lucros da rede de supermercados caem quase 50% em 2017

A cadeia de supermercados espanhola teve lucros de 322 milhões de euros em 2017, menos 49% do que em 2016, anunciou Juan Roig na mesma conferência de imprensa, justificando a queda com o aumento do investimento para 1008 milhões de euros.

O gestor explicou que a diminuição do resultado líquido (atribuível aos acionistas) em 2017 se deveu ao aumento do investimento durante o ano passado, num montante que passou de cerca de 600 milhões de euros em 2016 para 1008 milhões de euros em 2017.

Em causa estão investimentos de 481 milhões de euros para renovação de lojas e em novas aberturas, de 186 milhões de euros para melhorar a secção de frescos dos supermercados, de 175 milhões de euros para a construção de espaços logísticos, de 141 milhões de euros na área digital e de 25 milhões de euros em Portugal, “para começar a preparar as quatro lojas [que vão abrir no primeiro semestre de 2019, em Gaia, Maia, Gondomar e Matosinhos] e para formar os trabalhadores”, precisou o responsável.

Quanto às vendas, atingiram os 22.915 milhões de euros no ano passado, subindo 6% face a 2016 (ano em que foram de 21.623 milhões de euros).