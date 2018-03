Grupo chinês acionista da TAP estuda venda de participação na cadeia Hilton

A HNA tem uma participação de 25% no grupo hoteleiro Hilton, e poderá já esta semana começar a vender uma parte dessa posição.

O grupo chinês HNA, acionista indireto da TAP, poderá avançar nos próximos dias com a venda de uma parte da sua participação de 25% na cadeia hoteleira Hilton, que está avaliada em 1200 milhões de dólares (quase mil milhões de euros ao câmbio atual), revelou a agência Efe.

Segundo as fontes contactadas pela agência noticiosa, o grupo HNA poderá desfazer-se de um bloco de ações em bolsa, para obter 570 milhões de dólares (462 milhões de euros), o que ajudará a tesouraria do grupo chinês, que desde o final do ano passado procura soluções para baixar o seu endividamento.

A HNA é acionista do grupo Hilton desde o final de 2016. A empresa chinesa é também acionista de outras cadeias hoteleiras, como a espanhola NH Hoteles.

Em Portugal a HNA tem uma participação de 11,5% na Atlantic Gateway, empresa controlada por Humberto Pedrosa e David Neeleman, que detém 45% do capital da TAP.