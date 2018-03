Altice apaga o nome Portugal Telecom mas mantém as marcas MEO e Sapo

A cumprir 100 dias de liderança da Altice Portugal, Alexandre Fonseca anuncia que o grupo decidiu manter cinco marcas do antigo operador histórico: MEO, Sapo, PT Empresas, Uzo e Moche.

A partir de esta quarta-feira, a Portugal Telecom é passado. O edifício sede do antigo operador histórico português, em Picoas, vai passar a ter no seu topo a marca Altice. Ontem foi a última vez em que o edifício ostentou a marca Portugal Telecom.

É uma medida simbólica que marca uma nova fase: um corte definitivo com a marca PT. Ainda assim, explicou Alexandre Fonseca, a Altice Portugal decidiu manter cinco marcas antigas pela sua força: MEO, Sapo, PT Empresas, Uzo e Moche.

As mudanças nos edifícios emblemáticos da antiga PT, vão fazer-se de forma gradual, explicou o presidente da Altice Portugal, num encontro com jornalistas no MEO Altice.