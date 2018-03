Serviço da NOS nas zonas de incêndios foi reposto “num espaço de horas”

Miguel Almeida, presidente-executivo da NOS, garante que o serviço universal da NOS não sofreu praticamente nenhuma quebra porque é prestado por satélite

A NOS, prestador do serviço universal, garante que repôs as comunicações dos seus clientes nas zonas afectadas pelos incêndios em 2017 num prazo de horas depois de elas terem sido afectadas. Miguel Almeida critica insinuações da Meo, segundo as quais parte do serviço não estava reposto porque era da responsabilidade de quem prestava o serviço universal.

“O serviço universal da NOS não sofreu praticamente nenhuma quebra porque é prestado por satélite. Ainda assim repusemos os (poucos) serviços num espaço de horas, não foi em dias”, afirmou Miguel Almeida, presidente executivo da NOS, na apresentação dos resultados anuais do operador.

"Não temos nada a ver com as insinuações que foram feitas...Não temos capacidade de intervir das redes dos nossos concorrentes. Se as pessoas quiserem temos capacidade para lhe instalar o serviço universal. Temos toda a vontade de o fazer", sublinhou. Recorde-se que há ainda serviços fixos de telefone nas zonas afetadas pelos incêndio que não foram repostos.