Produção na construção aumenta 3% em janeiro

A construção de edifícios acelerou no início de 2018

O Índice de Produção na Construção aumentou 3% em janeiro em termos homólogos, recuperando face à subida de 2,8% em dezembro, um incremento impulsionado pelo segmento da construção de edifícios, revela esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em janeiro, os dois segmentos da construção tiveram comportamentos distintos: o da construção de edifícios acelerou, passando de um aumento de 1,2% em dezembro para 1,9% em janeiro, mas o de engenharia civil abrandou 0,6 pontos percentuais, para uma taxa de variação 4,7%.

Neste setor, o emprego teve uma variação igual à de dezembro, de 2,2%, enquanto as remunerações aumentaram 2,9%, acima do aumento de 1,6% no mês anterior.

Comparativamente com o mês anterior, em janeiro o índice das remunerações diminuiu 17%, quando em janeiro de 2017 tinha diminuído ainda mais, 18%.