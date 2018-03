Inflação no valor mais baixo desde novembro de 2016

INE confirma descida da taxa de inflação para 0,6% em fevereiro. Alimentação e transportes explicam o abrandamento dos preços

A taxa de inflação em Portugal fixou-se em 0,6% em fevereiro, confirma esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). A mesma variação homóloga já tinha sido avançada na estimativa rápida, publicada no final do mês passado. Assim, pelo terceiro mês consecutivo, regista-se um abrandamento da inflação. De acordo com o relatório publicado pelo INE sobre a variação do índice de preços no consumidor (IPC), trata-se do valor mais baixo desde novembro de 2016.

Para esta taxa de 0,6%, contribuiu sobretudo a redução da taxa de variação homóloga nos Transportes, assim como na classes das Bebidas Alcoólicas e Tabaco, com 1,0% e 0,7%, respetivamente (3,2% e 2,3% no mês anterior). O sector dos Produtos Alimentares e Bebidas Não Alcoólicas também teve um contributo positivo, com uma taxa de variação de 0,45% (em janeiro tinha sido de 1,45%).

Pelo contrário, no que aos agrupamentos de produtos que sofreram os maiores aumentos das taxas de variação homóloga diz respeito, destacam-se as classes do Vestuário e calçado, Saúde, com -2,4% e 1,0%, respetivamente (-4,7% e 0,7% no mês anterior).