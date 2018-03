Bolsa de Lisboa abre a subir 0,26%

Bolsa de Lisboa abre em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) com subida ligeira de 0,26% para 5.409,37 pontos

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma valorização de 1,04% no índice PSI20 (5.395,13 pontos), em linha com os ganhos registados nos mercados da Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram e sete desceram. A Pharol liderou as subidas, com um ganho de 10,85%, mas a EDP (2,82%) e a EDP Renováveis (2,57%) também registaram subidas expressivas.