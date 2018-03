Altri e Jerónimo Martins lideram ganhos na Bolsa de Lisboa

Principais bolsas europeias negociavam mistas depois do Banco Central Europeu ter afastado qualquer ampliação do programa de estímulos na reunião de política monetária

A Bolsa de Lisboa estava a negociar em alta ligeira, com as ações da Altri e da Jerónimo Martins a liderarem os ganhos, a subirem 1,88% para 4,87 euros e 1,04% para 15,115 euros.

Cerca das 9h15 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a avançar 0,05% para 5.397,58 pontos, com sete 'papéis' a valorizarem-se, sete a descerem quatro inalterados.

Além das ações da Altri e da Jerónimo Martins, as da NOS eram outras das que mais subiam, estando a valorizarem-se 0,84% para 5,03 euros.

Em sentido contrário, as ações dos CTT eram as que mais desciam, estando a recuar 1,33% para 3,106 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias negociavam hoje mistas, depois do Banco Central Europeu (BCE) ter afastado qualquer ampliação do programa de estímulos na reunião de política monetária na quinta-feira.

O mercado reagiu em alta na quinta-feira depois de entenderem que o BCE, que manteve as taxas de juro, começa a encaminhar-se progressivamente para um endurecimento da sua política monetária.

Também na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, consumou a ameaça de impor tarifas às importações de aço e alumínio, uma medida que, segundo advertiram as grandes economias mundiais, não beneficiará ninguém e podem representar o início de uma guerra comercial.

Sexta-feira, hoje,serão conhecidos os dados do desemprego nos Estados Unidos referentes a fevereiro.

Entretanto, os investidores continuam a digerir os resultados das eleições de domingo em Itália, onde a coligação de centro direita, com a Liga do Norte que supera a Força Itália, ganhou, seguida pelo Movimento 5 Estrelas (M5S), que se converte no partido mais votado, mas que em nenhum dos casos é conseguida a maioria suficiente para governar.

Em Nova Iorque, a bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,38% para 24.895,21 pontos, depois de ter subido em 26 de janeiro até aos 26.616,71 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896, e o Nasdaq a avançar 0,42% para 7.427,95 pontos, após ter subido também em 26 de janeiro até aos 7.505,77 pontos, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,2320 dólares, contra 1,2326 dólares no fecho de quinta-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta, a cotar-se a 63,78 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,26% do que no encerramento da sessão anterior.