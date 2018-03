Voos noturnos na Portela. Verdes querem saber se a Câmara de Lisboa vai autorizar mais movimentos

O Partido Ecologista os Verdes exige esclarecimentos sobre o eventual aumento de voos noturnos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em comunicado, o partido refere que entregou ontem, na Assembleia Municipal, um requerimento em que questiona a Câmara Municipal de Lisboa sobre o eventual aumento de voos noturnos no Aeroporto Humberto Delgado.

Esta iniciativa, segundo o partido, surge na sequência de algumas notícias que dão conta da possibilidade de poder vir a haver mais voos entre a meia-noite e a 1h00 e entre as 5h00 e as 6h00, no aeroporto de Lisboa, sendo esta possibilidade apresentada pela ANA - Aeroportos de Portugal - como solução para os constrangimentos do aeroporto.

Recorde-se que o presidente da ANA, Carlos Lacerda, tinha avançado ao Expresso - em novembro de 2017 – que o aeroporto de Lisboa teria capacidade para chegar aos 49 milhões de passageiros por ano (26 milhões no ano passado) mas que, para isso, seria necessário o aumento do número de movimentos por hora, para 44, e que o horário de funcionamento passasse de 18 horas diárias para 20 (o que necessita de autorização camarária).

“Tendo em conta que o aumento de voos nocturnos, a concretizar-se, traria ainda mais impactos negativos para as populações que moram nas proximidades do aeroporto, que já hoje estão expostas a altos níveis de ruído e de poluição atmosférica” e “considerando ainda que nos últimos anos se tem registado um aumento do tráfego aéreo, o que tem suscitado queixas por parte dos moradores que residem nas imediações do aeroporto”, os Verdes colocam várias questões à CML.

Assim, pretendem saber de que informações dispõe a câmara de Lisboa sobre a “pretensão da ANA - Aeroportos de Portugal - aumentar os voos noturnos, entre as 00h00 e 1h00 e entre as 5h00 e as 6h00, no Aeroporto Humberto Delgado” . Mas também querem mais informação sobre qual será a posição da CML relativamente ao eventual aumento de voos noturnos e aos impactos no ambiente e na qualidade de vida da população de Lisboa. Por último, os Verdes pretendem saber quantas queixas recebeu a autarquia a propósito do tráfego aéreo do Aeroporto Humberto Delgado.