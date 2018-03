Lucro da F.Ramada quadriplica em 2017

Operações financeiras explicam a subida acentuada dos lucros da empresa que este mês vai reforçar o PSI 20

O grupo F.Ramada Investimentos, recém-eleito para integrar o principal índice da bolsa portuguesa (PSI 20) quadriplicou os lucros em 2017 face ao exercício anterior. O resultado de 56,7 milhões de euros compara com o de 13,9 milhões registado em 2016.

Este desempenho beneficia da mais-valia gerada pela venda da participação no grupo Base e pela alienação das ações próprias que detinha em carteira e que levou ao reforço dos capitais próprios em 18 milhões de euros. O efeito nas contas foi de 42 milhões.

A receita, em 2017, atingiu os 158,2 milhões de euros, um crescimento de 15% ,em linha com o registado nos custos operacionais. O resultado de exploração (EBITDA) cresceu 16,4%, ficando nos 24,8 milhões.

As operações financeiras realizadas conduziram a uma acentuada redução do endividamento que passou de 73 milhões para 7,9 milhões de euros.

A F.Ramada Investimentos, detida pelo núcleo de acionistas da Altri liderado por Paulo Fernandes, dedica-se ao negócio do aço e sistemas de armazenagem e conta com uma rede de oito empresas, três das quais no exterior - Reino Unido, França e Bélgica.