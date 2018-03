Draghi pergunta a Trump: se impõe tarifas aos aliados,quem são os inimigos?

O presidente do Banco Central Europeu colocou na conferência de imprensa desta quinta-feira uma pergunta direta à Administração norte-americana sobre a retórica de guerra comercial e as primeiras medidas anunciadas de tarifas sobre o alumínio e o aço

Questionado sobre a guerra comercial anunciada pela Administração Trump, o presidente do Banco Central Europeu (BCE) colocou diretamente uma pergunta: se aplicam tarifas aos aliados quem são os inimigos.

Mario Draghi respondia em conferência de imprensa em Frankfurt a perguntas sobre o impacto da retórica de guerra comercial iniciada pela administração norte-americana e sobre as primeiras medidas anunciadas de tarifas aduaneiras sobre o aço e o alumínio. A conferência seguiu-se à conclusão da reunião de política monetária do conselho de governadores do BCE.

Sobre o impacto imediato, Draghi adiantou que "não será grande". No entanto, sobre o impacto na confiança internacional adiantou que "é muito difícil avaliar", mas sublinhou que o ponto de vista do BCE é claro: as disputas no terreno do comércio internacional devem ser resolvidas numa base multilateral, e não unilateralmente.

A declaração lida pelo presidente do BCE após a reunião de política monetária de hoje refere que os riscos para a economia do euro são provocados por "fatores globais", nomeadamente pelo "crescimento do protecionismo".