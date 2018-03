CTT entregam aos acionistas em dividendos o dobro dos lucros de 2017

O resultado líquido dos CTT caiu 56,1% para 27,3 milhões de euros em 2017 face a 2016, o que faz com que para que seja atribuído o dividendo de 38 cêntimos prometido aos acionistas, em outubro, tenha de ser distribuído o dobro do lucro. O dividendo será pago em maio de 2018 depois de aprovado na assembleia geral, e terá um custo de 57 milhões de euros. Este tem sido um dos temas polémicos na opinião pública: a entrega de dividendos superiores aos lucros, o que já tinha acontecido relativamente aos resultados de 2016, ano em que pagaram 48 cêntimos por ação.

Francisco Lacerda, presidente dos CTT, esclareceu no entanto que o objetivo da gestão é que ao longo da implementação do chamado plano de transformação operacional, a decorrer entre 2018 e 2020, a empresa regresse à política de dividendos anterior. Ou seja, o pagamento de até 90% do lucro. Lacerda voltou a afirmar, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados, que os CTT estão sólidos financeiramente e não se endividam para pagar dividendos.

O presidente dos CTT não considera que o seu lugar esteja em risco na sequência dos maus resultados da empresa, pressionados pela quebra de 5,6% do correio endereçado e do tráfego do correio tradicional e os custos com o banco.

Melhorias ligeiras em 2018

O presidente executivo dos CTT, citado pela Lusa, admitiu que a empresa espera uma "ligeira subida nas receitas" este ano e afirmou que os Correios de Portugal aumentaram mais três pontos de acesso desde que 2018 começou.

“Temos uma perspetiva de uma ligeira subida nas receitas e do EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] para o ano completo. Dependendo do que vier a acontecer na queda do correio e também no tema dos produtos financeiros”, afirmou.

Banco em crescimento

Os rendimentos operacionais do Banco CTT, que faz dois anos a 18 de março, ascenderam a 7,6 milhões de euros, o que compara com cerca de um milhão de euros em 2016. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) reportado do Banco CTT melhorou 5%, mas ainda se mantém negativos em 24,2 milhões de euros.

Atualmente, o Banco CTT está presente em 208 lojas e conta com 285 mil clientes. A instituição financeira captou mais de 619 milhões de euros em depósitos, dos quais 409 milhões de euros à ordem. No final do ano passado, a instituição financeira dos CTT contava com 184 trabalhadores, mais 13,6% que um ano antes.