Juros da dívida portuguesa em mínimos de mais de um mês

Juros das obrigações portuguesas a 10 anos abaixo de 1,9%. Mercado da dívida dos periféricos do euro acalma esta terça-feira na expetativa de que a reunião do Banco Central Europeu de quinta-feira não irá sinalizar alterações futuras na política de estímulos. Choque politico em Itália reforça prudência de Draghi

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro (OT) português no prazo de referência, a 10 anos, desceram esta terça-feira no mercado secundário da dívida para mínimos desde 24 de janeiro. Registam, agora, 1,88%, uma descida de 11 pontos base em relação ao fecho de sexta-feira passada.

Este nível de juros é claramente inferior à taxa de 2,137% paga pelo Tesouro em janeiro para lançar esta nova linha de OT que vence em 2018 e fica abaixo dos juros de 2,046% pagos no mais recente leilão destes títulos. Na sexta-feira passada, os juros no mercado secundário fecharam em 2%.

Os títulos espanhóis e italianos registam, também, quedas dos juros esta manhã. Mas, no caso das obrigações transalpinas, os juros ainda estão um ponto base acima do registado no final da semana passada, antes das eleições em Itália no domingo e da decisão do SPD sobre a renovação da coligação chefiada pela chanceler Merkel.

Nota-se uma acalmia no mercado da dívida destes periféricos, apesar do choque político eleitoral em Itália e do governo em Madrid continuar sem conseguir aprovar o Orçamento para este ano.

Em atualização