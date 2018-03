Fidelidade vai comprar 51% da seguradora peruana La Positiva

A Fidelidade, controlada pelo grupo chinês Fosun, vai comprar 51% da seguradora peruana La Positiva Seguros e Reaseguros

A Fidelidade adianta em comunicado que a aquisição está ainda sujeita a uma série de condições, incluindo a autorização do regulador peruano. A seguradora não revela o valor da operação.

A La Positiva é o quarto maior grupo do sector segurador no Peru, com uma quota de mercado de 11%, investimentos de 1,2 mil milhões de dólares e mais de 4,3 milhões de segurados. Está presente no Peru, Bolívia, Paraguai e Nicarágua.