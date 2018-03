Choque político italiano não contagiou mercados

A vitória do Movimento 5 Estrelas nas eleições de domingo e a subida da Liga à liderança da coligação de direita em Itália fez subir o prémio de risco italiano mas não contagiou o mercado de dívida da zona euro. A maré vermelha nas bolsas da zona euro que se temia não se concretizou. Nova Iorque encerrou com ganhos de mais de 1%

O 'choque' político provocado pelos resultados das eleições de domingo em Itália não provocou a maré vermelha na Europa para que apontava o mercado de futuros de madrugada.

O Movimento 5 Estrelas (que recuou do referendo sobre o euro) afirmou-se como a força política mais votada, com mais de 32% dos votos dos italianos, e a Liga (ex-Liga Norte), que continua a defender a saída do euro, surpreendeu ultrapassando a votação do seu parceiro de coligação, a Força Itália de Berlusconi.

Nem o Movimento fundado por Beppe Grillo nem a coligação de direita liderada agora pela Liga, com 37,5% dos votos, têm, à partida, condições de formar governo de maioria.

Governo de gestão pode durar

Os analistas financeiros preveem, por isso, que o atual governo liderado pelo Partido Democrático (que caiu para segundo partido mais votado e cuja coligação de esquerda se ficou por 23%) prolongue a sua estadia como governo de gestão da terceira maior economia do euro, pelo que disrupções a breve trecho não são previsíveis. Com a decisão do SPD em apoiar a renovação da coligação governamental liderada pela chanceler Merkel, os mercados financeiros suspiraram de alívio.

A maioria das praças financeiras europeias fechou esta segunda-feira com ganhos, com destaque para Amesterdão, Frankfurt e Zurique, com os índices a avançarem 1,5% ou mais. As exceções foram Atenas, cujo principal índice caiu 2,3%, Dublin, com uma queda de 0,85%, e Milão, com o índice MIB a recuar 0,42%, no epicentro do choque eleitoral.

Em Lisboa, o índice PSI 20 fechou ligeiramente abaixo da linha de água, mas o índice geral fechou com ganhos de 0,5%.

Nos Estados Unidos, as duas bolsas de Nova Iorque fecharam esta segunda-feira com uma subida global de 1%.

Prémio de risco italiano subiu

No mercado da dívida soberana, o choque eleitoral italiano provocou uma subida do prémio de risco da dívida transalpina, mas acabou por não contagiar os restantes periféricos do euro.

O risco italiano subiu sete pontos base em relação ao fecho de sexta-feira passada, ficando em 146 pontos base (o equivalente a 1,46 pontos percentuais) acima do custo de financiamento da dívida alemã, que serve de referência na zona euro. O prémio de risco da dívida portuguesa desceu ligeiramente de 136 para 135,8 pontos e o risco espanhol caiu, mais acentuadamente, de 89 para 85,5 pontos.

Os juros (yields) da dívida italiana a 10 anos, que se situam em 2,1%, permanecem acima dos portugueses, que fecharam em 2%.