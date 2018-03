Bolsa acorda em terreno negativo

A Bolsa de Lisboa abriu a cair 0,47% para 5.341,77 pontos. BCP, CTT e Sonae Capital negoceiam no vermelho

A Bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira em terreno negativo, com o principal índice (PSI20) a cair 0,47% para 5.341,77 pontos.

Em queda estão as ações do BCP, CTT, Sonae Capital e a Semapa. A negociar em alta está a Pharol, a Corticeira Amorim, a Mota Engil, a EDP e a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida de 0,17% no índice PSI20, para 5.367,16 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias registaram fortes perdas.