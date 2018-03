Trump farto de "acordos estúpidos" ameaça taxar carros europeus

The Washington Post

Depois de ter anunciado na quinta-feira aquela que é considerada a medida mais protecionista dos Estados Unidos para o comércio externo - uma nova taxa unilateral de 25% para a importação de aço e de 10% de países terceiros - Donald Trump voltou hoje à carga ao avançar a intenção de impôr taxas sobre os carros importados da União Europeia.

"Caso a União Europeia queira aumentar ainda mais as suas já enormes tarifas e barreiras sobre companhias dos Estados Unidos que atuam ali, nós vamos simplesmente aplicar uma tarifa sobre os seus automóveis, que chegam livremente aos EUA", escreveu hoje Donald Trump no seu perfil no Twitter.

Trump sublinhou ainda no Twitter que "os nossos empregos e a nossa riqueza estão a ser dados a outros países, que se têm aproveitado de nós ao longo de anos. isso tem de acabar, e rapidamente".

A notícia de taxar os carros importados da Europa está a ter eco na imprensa norte-americana. O presidente dos Estados Unidos acusa aqui diretamente o governo de Obama que o precedeu, relativamente "aos acordos muito estúpidos que têm levado os outros países a aproveitarem-se dos americanos, essas pessoas deviam ter vergonha".