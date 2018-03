Bolsa. PSI-20 no vermelho quase total

Apenas Corticeira Amorim, Novabase e EDP puxam pela bolsa lisboeta

A bolsa de Lisboa abriu esta sexta-feira em perda e o índice PSI20 segue a cair 0,88%, nos 5.329,26 pontos. É uma tendência que acompanha as principais praças europeias.

Quarenta e cinco minutos depois da abertura da sessão, apenas os títulos da Novabase (1,37%), Corticeira Amorim (0,7%) e EDP (0,04%) apresentavam tendência positiva.

Todas as outras cotadas estão no vermelho, com a Pharol a perder 0,44%, o BCP a cair 1,3% e a Sonae a descer 1,92%, Na Jerónimo Martins a perda é de 1,14% e na Nos chega aos 1,64%.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa já fechou em baixa, com uma perda de 1,68% no índice PSI20, (5.376,33 pontos).

As perdas em bolsa acompanham as notícias sobre uma possível guerra comercial com os EUA, depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado que quer impor tarifas sobre as importações de aço (25%) e alumínio (10%), já na próxima semana. Do lado da União Europeia, já surgiram reações como a da Comissária Europeia Cecilia Malmstrom, responsável pela pasta do comércio, que em entrevista ao jornal Financial Times admite a possibilidade da Europa ter de responder a esta medida, impondo as suas próprias tarifas de salvaguarda.