Jerónimo Martins aumenta lucros em 6,7% em base comparável para €385 milhões

Resultado líquido atribuível à dona do Pingo Doce caiu 35% face a 2017, mas cresceu 6,7% excluindo a venda da Monterroio. As vendas consolidadas do grupo ascenderam a €16,3 mil milhões

A Jerónimo Martins teve lucros de €385 milhões em 2017, um crescimento de 6,7% face ao ano anterior em base comparável, mas uma quebra de 35% se for excluído o impacto da venda em 2016 da subsidiária Monterroio Industry & Investments à Sociedade Francisco Manuel dos Santos, por €310 milhões, detida pela família Soares dos Santos.

As vendas consolidadas da Jerónimo Martins totalizaram €16,3 mil milhões, o que representa um crescimento de 11,3%, divulgou esta quarta-feira em comunicado o grupo de grande distribuição.



O Pingo Doce cresceu 3,1% em vendas totais, que ascenderam a €3,667 milhões, e 1% em vendas like-for-like (com o mesmo número de lojas que em 2016). No Recheio, o crescimento foi de 7,2%, um ponto percentual acima das vendas com o mesmo número de lojas (6,2%), o que significa que com estas duas insígnias com as quais opera em Portugal, a Jerónimo Martins impulsionou as vendas com a abertura de novas lojas. No Recheio, as vendas totais foram de €942 milhões.



Na Polónia, os supermercados Biedronka cresceram 10,4% (em moeda local) em vendas, para €11,1 mil milhões, enquanto nas drogarias Hebe o aumento foi de 32,2% (a preços constantes), totalizando €166 milhões.

Na Polónia, e apesar da legislação que limita a abertura do comércio ao domingo, a aposta é abrir mais 70 ou 80 lojas Biedronka, enquanto na Hebe a ideia é melhorar a rentabilidade desta cadeia de drogarias, refere o grupo em comunicado.

Na Colômbia, onde a Jerónimo Martins está com a marca Ara, as vendas desta cadeia de lojas de proximidade cresceram 71,8%, para €405 milhões. No total, o cash-flow gerado pelo grupo foi de €249 milhões.



Para 2018, a estratégia é crescer em todos os mercados em que está presente, que além de Portugal inclui a Polónia e a Colômbia.

Na Colômbia, o objetivo é abrir 150 novas lojas Ara, a somar às atuais 389 localizações que já tem no país.

Em termos de investimento em 2018, a Jerónimo Martins espera que se mantenha nos mesmos níveis de 2017, entre os €700 milhões e os €750 milhões.