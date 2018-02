Wall Street encerra sem orientação devido às dúvidas sobre a política monetária

A bolsa nova-iorquina, depois de fortes hesitações dos investidores no final da sessão, acabou por fechar hoje sem rumo definido, entre indicadores encorajadores e dúvidas sobre a política monetária norte-americana.

Os resultados definitivos indicam que o Dow Jones Industrial Average valorizou 0,66%, para os 24.962,48 pontos, ao passo que o Nasdaq cedeu 0,11%, para as 7.210,09 unidades.

Já o índice alargado S&P500 valorizou 0,10%, para os 2.703,96 pontos.

À semelhança das duas sessões anteriores, os índices mudaram de tendência para o final das transações, levando em particular o Nasdaq a encerrar no vermelho pela quarta sessão consecutiva.

Alicerçados em indicadores considerados como de bom augúrio, os índices bolsistas tinha subido claramente na abertura.

Na frente do emprego, as inscrições semanais no desemprego nos EUA caíram, de forma inesperada, para um nível próximo dos mínimos de 45 anos.

O índice dos principais indicadores nos EUA, barómetro da conjuntura, avançou 1% em janeiro.

“Isto sugere que todos os setores da economia participam no seu dinamismo e que o crescimento está a acelerar”, estimou Peter Cardillo, da First Standard Financial.

Outro fator de apoio, avançou, foi a descida dos rendimentos no mercado obrigacionista.

A taxa de juro da dívida dos EUa a 10 anos subiu com efeito na quarta-feira para o nível mais alto desde 2014, no seguimento da divulgação das atas da comissão de política monetária da Reserva Federal (Fed).

Este documento mostrou que os dirigentes da Fed, perante o vigor da economia dos EUA, estavam dispostos a acelerar as subidas das taxas de juro este ano.

Mas “os investidores questionam-se ainda onde se situam (os dirigentes) exatamente em termos do ritmo desta subida”, sublinhou Karl Haeling, do LBBW. Duas, três ou quatro subidas de taxas em 2018? As interpretações divergem.

O presidente do banco da Fed em St. Louis, James Bullard, em todo o caso, “tranquilizou os investidores ao garantir, mais ou menos, que a eventualidade de quatro subidas de taxas era improvável”, sublinhou Phil Davis, da PSW Investment.

O mercado obrigacionista distendeu-se hoje, com o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos a recuar, às 21.15 de Lisboa, para 2,919%, dos 2,950% de quarta-feira à noite, e o dos títulos a 30 anos a baixar para 3,207%, dos 3,220% da véspera.

Ao mesmo tempo, “o mercado está com dificuldade em fazer subir o Dow Jones e o S&P500 acima da média móvel das últimas 50 sessões”, o que está a criar algum nervosismo e poderia explicar o ataque de fraqueza no fio da sessão, estimou Davis.