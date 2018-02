Airbnb entra nas casas luxuosas e quer ultrapassar mil milhões de hóspedes anuais

É a "olhar para o que poderão vir a ser os próximos dez anos" que o CEO e cofundador da Airbnb, Brian Chesky, anunciou hoje em São Francisco uma nova estratégia que passa por segmentar as propriedades disponíveis na plataforma, segmentando-as por sete tipos diferentes e destacando as mais luxuosas. Deixando assim de ser vista só como modalidade de alojamento barato.

O objetivo desta nova estratégia da Airbnb é chegar a mais de mil milhões de hóspedes por ano até 2028. "Há dez anos atrás nunca sonhamos no que a Airbnb se poderia tornar, as pessoas achavam mesmo uma loucura a ideia que os estranhos podiam ficar na casa das pessoas", salientou Bria's Chesky.

A Airbnb vai passar a ter disponível na plataforma "casas de férias", "espaços únicos ", " bed & breakfast" e "boutiques", além de "espaço inteiro ", "quarto privado" e "quarto partilhado". Vai também ter novos níveis de oferta mais luxuosos com as disponibilidades Airbnb Plus e Beyond por Airbnb, e lançar um programa para premiar os anfitriões mais sucedidos, aqui no objetivo de "reconhecimento pela comunidade".

Reservas em Portugal cresceram 28% em 2017

Em 2017 o crescimento das reservas para Portugal através da plataforma Airbnb foi de 28%, havendo no final do ano 66 mil casas e apartamentos nacionais disponíveis para reservas. O crescimento já tinha sido expressivo em 2016, ano em cerca de 1,6 milhões de pessoas usaram a Airbnb para vir a Portugal.

Lisboa foi em 2017 o oitavo destino mais importante da Airbnb a nível mundial e um ponto alto foi a conferência Web Summit de 6 a 9 de novembro, em que 18 mil participantes fizeram reservas na Airbnb para se alojar, representando 30% do total de pessoas que participaram no evento. Em 2017, as reservas na Airbnb para a Web Summit em Lisboa cresceram 20% em relação à edição da conferência no ano anterior, e segundo a plataforma os 34 mil anfitriões lisboetas podem ter ganho durante os três dias do evento um rendimento extra superior a 1,5 milhões de euros, mais 25% que em 2016.