OMG com mais €10 milhões do Turismo de Portugal para o digital

O Turismo de Portugal, maior anunciante nacional em meios digitais, assinou na segunda-feira com a OMG Portugal o segundo contrato referente ao acordo quadro por quatro anos, respeitante ao planeamento e compra da campanha de publicidade digital do Turismo de Portugal, em meios e plataformas digitais fora de Portugal.

A entidade pública responsável pela promoção de Portugal enquanto destino turístico tinha assinado o primeiro contrato em dezembro de 2016, também com um valor de €10 milhões, válido para 2017, de acordo com os dados publicados no portal Base.

Estes números fazem do Turismo de Portugal o maior anunciante nacional em plataformas, aplicações e sites internacionais. Canais online como Google AdWorks e Google Display, além das redes sociais, nomeadamente o Facebook, fazem parte da estratégia.

Em 2017, o Turismo de Portugal foi eleito o melhor anunciante digital no festival de publicidade do Clube de Criativos de Portugal, ao arrecadar mais prémios (4) na categoria digital. O prémio máximo neste concurso foi para a campanha Travel Mind Reader, da agência de publicidade Partners que, através da leitura gráfica das ondas cerebrais, analisa as emoções das pessoas e sugere o destino turístico mais adequado a essas características.