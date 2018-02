Bolsas de Nova Iorque fecham no vermelho depois de terem ganho mais de 1%

As duas bolsas norte-americanas registaram esta quarta-feira perdas depois de terem estado a subir mais de 1%. Esfumou-se uma reação inicial positiva às atas da reunião da Fed. Wall Street encera no vermelho pelo segundo dia consecutivo. Juros da dívida em máximos de mais de quatro anos

Tudo mudou na última hora de negociação nas bolsas de Nova Iorque esta quarta-feira. As duas bolsas norte-americanas fecharam a sessão no vermelho, depois de terem estado a registar ganhos de mais de 1% nos principais índices.

No New York Stock Exchange (NYSE), o índice Dow Jones 30 encerrou com uma queda de 0,67% e o índice S&P 500 recuou 0,55%. Na bolsa das tecnológicas, o Nasdaq, o índice composto acabou por perder 0,22%, apesar de ter sido puxado durante quase toda a sessão de hoje pelos ganhos nas tecnológicas.

O próprio índice das tecnológicas acabou por fechar abaixo da linha de água, com um ligeiro recuo de 0,08%. O caso da Amazon foi revelador da reviravolta de hoje - começou por fixar um máximo histórico na cotação chegando ao início da tarde (hora de Nova Iorque) a valer 1503,49 dólares para fechar com uma avanço de apenas 0,99%. Em pouco mais de uma hora, na ponta final da sessão, caiu mais de 2%.

O índice de volatilidade VIX - conhecido no jargão financeiro como índice do medo, ou do pânico bolsista - começou a sessão a cair 14% e acabou por recuar apenas 2,8% em relação ao valor de fecho do dia anterior. Mantém-se acima de 20, um nível que é o dobro da média registada desde o início de 2017 até 1 de fevereiro. Está, no entanto, distante do pico de 50,3 registado a 6 de fevereiro, na semana negra recente.

Depois de uma reação positiva inicial às atas da reunião de janeiro da Reserva Federal (Fed), divulgadas ao início da tarde (hora de Nova Iorque), que levou os três índices para ganhos acima de 1%, a trajetória inverteu-se abruptamente e as bolsas fecharam no vermelho pelo segundo dia consecutivo. Ontem, o índice MSCI global para os Estados Unidos recuou 0,58%.

Juros da dívida a 10 anos aproximam-se de 3%

No mercado secundário dos juros da dívida soberana assistiu-se a um disparo pouco depois da divulgação das atas. Neste caso, o disparo significou um encarecimento do custo da dívida, com os juros (yields) dos títulos do Tesouro a 10 anos a fixarem um novo máximo de mais de quatro anos em 2,957%. Acabaram por fechar em 2,946%, um nível acima de 2,944% registado a 15 de fevereiro. Os analistas seguem com atenção a possibilidade do juro de referência ultrapassar o limiar dos 3%. Estamos longe do mínimo histórico de 1,36% registado em julho de 2016.

A probabilidade de ocorrerem quatro subidas das taxas diretoras da Fed, em vez das três já admitidas pelo mercado de futuros, subiu para 31,6%, o nível mais elevado desde início do ano, segundo o The Daily Shot do Wall Street Journal.