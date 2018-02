Bolsa: Se queremos poupança temos de criar incentivos fiscais

Presidente da Bolsa defende que sem incentivos dificilmente se consegue aumentar os níveis de poupança dos portuguesas. Paulo Rodrigues da Silva diz que gostaria de atrair mais serviços da Euronext para Portugal

"Portugal é um pais com baixos níveis de poupança, e quando a há tem falta de diversificação: Se queremos poupança temos de criar incentivos, inclusive fiscais", defendeu esta terça-feira, no arranque da 5ª edição do Via Bolsa, um evento promovido pela Euronext Lisboa.

Os incentivos fiscais para aumentar o investimento em ativos de risco do mercado de capitais acabam por funcionar como poupança de longo prazo, afirmou Paulo Rodrigues das Silva, presidente da Euronext, a completar um ano de mandato.E defendeu que as pessoas estão mais dispostas a investir parte das suas poupanças em ativos como fundos de investimento ou fundos de pensões se estiveram incentivo.

"As pessoas reagem a incentivos e o preço é primeiro incentivo", afirmou, referindo-se, entre outros, a incentivos fiscais. Paulo Rodrigues da Silva sublinhou que esse é o caminho seguido por França ou Inglaterra, onde há incentivos à aplicação de poupanças em produtos de risco.

Num encontro com jornalistas, Rodrigues da Silva admitiu que gostaria de atrair novos serviços da Euronext, replicando com isso o sucesso que é a Euronext Tech Center Porto, onde estão instalados os serviços tecnológicos da bolsa pan-europeia, e trabalham hoje 140 pessoas. Um dos serviços que poderia vir para Portugal era a área da contabilidade, exemplificou.

Paulo Rodrigues da Silva adiantou ainda que é desejo da Bolsa ter estreias este ano em Portugal. "Gostaríamos de ter IPO [sigla em inglês para novas entradas de empresas em bolsa] este ano. É a expectativa que temos", disse na conferência Via Bolsa 2018. Adiantou ainda que espera que haja este ano novos instrumentos no mercado de capitais portugueses, como a cotação de fundos de ativos imobiliários.