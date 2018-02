Alto aí, Altice

Que decisão foi tomada?

Depois de ter ouvido as partes interessadas no negócio (Altice, NOS, Vodafone, Impresa, ARTelecom, Nowo e Cofina), a Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu avançar para uma investigação aprofundada à aquisição da Media Capital, dona da TVI, pela Meo/Altice. O regulador acredita que existem “fortes indícios” de que o negócio pode originar “entraves significativos à concorrência efetiva em diversos mercados”. Segundo a Lei da Concorrência, a AdC pode decidir avançar para uma investigação aprofundada quando considerar “que a operação em causa suscita sérias dúvidas, à luz dos elementos recolhidos”, em relação à compatibilidade do negócio com a “concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

Que dúvidas existem?

Os mercados que suscitam dúvidas à AdC são os da produção de conteúdos e desenvolvimento de modelos de negócio que envolvam a transmissão e acesso a conteúdos audiovisuais através da internet. Além destes, as dúvidas recaem sobre a concorrência entre canais de televisão e mercados de publicidade e ao nível dos mercados de telecomunicações e de oferta de televisão por subscrição. Isto porque a operação consiste na integração do líder de conteúdos audiovisuais e de canais de televisão em Portugal com um dos principais operadores de telecomunicações, na oferta de televisão por subscrição e pacotes de serviços ‘multiple play’. Ou seja, o negócio consiste na compra da Media Capital (que detém a produtora de conteúdos para televisão Plural, os canais de televisão TVI, as rádios Comercial, M80, Cidade FM, Smooth FM e Rádio Vodafone, o portal de internet IOL e a plataforma online TVI Player) pela dona da Meo.

Quais os próximos passos?

A AdC terá, durante o período de investigação aprofundada, de recolher mais elementos “essenciais” para a decisão. Cabe agora à Altice, se quiser garantir o negócio, propor remédios que permitam assegurar a concorrência nos mercados identificados. O regulador liderado por Margarida Matos Rosa pode considerá-los adequados, mas pode recusá-los se achar que são insuficientes ou inadequados para ultrapassar os potenciais entraves à concorrência — ou se a sua exequibilidade for incerta. A AdC tem 90 dias para tomar uma decisão — ainda que este prazo possa ser interrompido sempre que sejam levantadas questões ou prorrogado, a pedido da Altice ou com o seu acordo, até um máximo de 20 dias úteis.

Que decisão final pode tomar a AdC?

Depois da fase de investigação aprofundada, a AdC tem duas opções. Se concluir que o negócio — tal como notificado ou com as alterações introduzidas pela Altice — não é suscetível de criar “entraves significativos” à concorrência nos mercados de conteúdos audiovisuais e canais de televisão, telecomunicações e televisão por subscrição, não se opõe ao negócio. Se concluir que este é suscetível de criar entraves à concorrência nestes mercados, “com claros prejuízos para os consumidores finais e para o desenvolvimento de novos conteúdos e modelos de negócio inovadores”, proíbe a operação.