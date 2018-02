“Nuno Artur Silva não criou condições para se manter”

Na primeira entrevista após ter sido convidado para cumprir um novo mandato na presidência da RTP, Gonçalo Reis aborda a polémica em torno da não recondução de Nuno Artur Silva. Assume que este “não criou as condições objetivas para resolver de maneira absolutamente transparente o potencial conflito de interesses”, identificado pelo Conselho Geral Independente (CGI), mas acredita que a escolha de Hugo Figueiredo permitirá manter a estratégia “diferenciadora e de qualidade”, que recusa a “busca sôfrega por audiência”.

Foi divulgado esta semana um abaixo-assinado subscrito por cerca de 200 pessoas que querem perceber a razão da não recondução de Nuno Artur Silva na administração da RTP. Consegue explicar-lhes?

O abaixo-assinado é uma manifestação de solidariedade, bonita até. Tenho muitos amigos ali. E essas pessoas vão todas perceber que a estratégia da RTP, numa lógica de diferenciação, de qualidade, de fomento da cultura, das artes e das indústrias criativas é para manter e desenvolver.

Mas porque é que Nuno Artur Silva sai?

Eu gosto muito de Nuno Artur Silva, o criativo, que pensa fora da caixa, que gosta de arriscar e de experimentar. Agora, além do criativo, de quem sou fã e vou continuar a ser, existe o administrador da RTP. A RTP não é uma empresa qualquer nem apenas um conjunto de canais. É uma grande instituição, com códigos, critérios e princípios que têm de ser observados. E a verdade é que havia um conflito de interesses que o Nuno Artur Silva não conseguiu resolver em tempo útil e portanto, caminhando para um mandato novo, não tinha condições técnicas para se manter.

Subscreve as razões invocadas pelo CGI para a sua não recondução.

Precisávamos de virar a página nesse dossiê. A mim cabe-me proteger e projetar a RTP. Proteger para assegurar que a instituição RTP é exemplar e que todas as regras se cumprem, projetar no sentido de criar condições para que a estratégia se cumpra. Por isso comecei a trabalhar num cenário alternativo. Ou seja, montar uma equipa de gestão competente, com provas dadas no sector dos media e com todas as condições para seguir em frente com esta estratégia.

Mas começou a preparar essa solução ainda antes do comunicado do CGI sobre o conflito de interesses de Nuno Artur Silva?

Comecei a prepará-la nas últimas semanas, a partir do momento em que o meu querido Nuno Artur Silva não criou as condições objetivas para resolver de maneira absolutamente transparente o potencial conflito de interesses, devido à sua posição acionista na Produções Fictícias.

Surpreendeu-o aquilo que Nuno Artur Silva qualificou como “campanha difamatória reles” que teria conduzido à sua saída?

Existe a espuma dos dias e os factos relevantes. E o facto relevante é que a mim cabe-me ter as equipas mais qualificadas e bem posicionadas para executar a estratégia a cada momento.

O potencial conflito de interesses era tema de conversa entre o presidente e o administrador da RTP?

Com certeza. Eu trabalho com os administradores e com os diretores no dia a dia. Comigo não há tabus. O próprio Nuno Artur assumiu desde o primeiro dia que era sua intenção desfazer-se daquela participação.

Porque é que escolheu Hugo Figueiredo para o pelouro dos conteúdos? O que é que pretende com este perfil?

Fui buscar um gestor com uma carreira vasta, sensibilidade para os media e experiência na área. Foi diretor geral, administrador e CEO do “Público”, que não é um jornal qualquer. Foi administrador da Rádio Nova, no universo Sonae e NOS trabalhou muito as áreas da música e do cinema e tem uma especial atenção ao digital. Tem as características certas: é uma pessoa da gestão com muita sensibilidade para temas de jornalismo, conteúdos, cinema e audiovisual. E vai trabalhar em conjunto com direções de conteúdos fortes, como é tradição na RTP.

As direções também serão mudadas? Daniel Deusdado, por exemplo, sairá da direção de programas da RTP?

Daniel Deusdado, que é um grande senhor, já me disse duas coisas: que está ao serviço da RTP e que pretende voltar para a sua vida de produtor e empreendedor. E isso é legítimo. Mas temos de fazer tudo bem feito, sem pressa e sem pausa. Agora temos uma administração que vai elaborar um projeto estratégico, que será a folha de rota para os próximos três anos, que dará resposta às linhas de orientações pertinentes e exigentes do CGI. Uma vez concluído o projeto estratégico, apresentamo-lo ao CGI, somos formalmente indigitados, vamos ao Parlamento e depois entraremos em funções. E aí trataremos das direções.

Mas já terá pensado pelo menos num perfil para diretor de programas.

O ponto fundamental para mim é a lógica: ter uma administração competente e diretores fortes, que saibam da matéria, atualizados, criativos, que pensem pela própria cabeça, apresentem boas propostas e defendam os canais de rádio, televisão e digitais.

Hugo Figueiredo foi a primeira escolha ou houve nomes chumbados?

Tenho a sorte de ter visto as minhas opções para a administração absolutamente validadas pelo CGI. Houve discussão, debate, confronto, testes de exigência, e acho muito bem. Fiz também uma ponderação, com o próprio CGI, sobre se fazia sentido haver soluções internas. E avancei para esta proposta, que tem a minha impressão digital e de mais ninguém.

Como é que estas mudanças vão refletir-se na lógica de conteúdos?

A estratégia de uma RTP de referência, que faça o que os outros não fazem e que não faça algumas coisas que os outros fazem, mantém-se. Na sociedade atual, das fake news e da dispersão das redes sociais, é também muito importante que a RTP se afirme como um operador de grande nível no jornalismo. A RTP1, mantendo uma estratégia de qualidade e diversidade, tem de assegurar a relevância. E por relevância não falo apenas de audiências, mas de produzir conteúdos relevantes para a sociedade, que fomentem debates e atraiam públicos.

Em 2014, antes de assumir a presidência, a RTP1 tinha um share médio de 15,6%. Em 2017 foi de 12,5% e no primeiro mês de 2018 teve 12,2%. Esta queda contínua não é preocupante?

A queda afeta todos os operadores de sinal aberto em todo o mundo, e também em Portugal. Mas é fundamental que a discussão não se centre apenas em quantos veem, mas quantos veem o quê. A diferenciação de conteúdos e o valor específico de cada conteúdo pesam muito. A RTP, no seu conjunto, terminou o 2017 com um share de 17% para todos os seus canais. É uma posição razoável e não vamos entrar numa busca sôfrega por audiências. Essa seria a via mais fácil, mas não é o caminho que seguimos até agora e não é o caminho que vamos seguir daqui para a frente. Isso é muito claro.

Estava a dizer que além da audiência importa o tipo de conteúdos que são mais vistos. Que conteúdos?

O serviço público não se mede apenas por audiências. Os arquivos online não têm nada a ver com audiências e são dos projetos de que mais me orgulho na RTP. É inovador a nível europeu. Não gasto o meu tempo apenas com os fatores que melhoram as audiências. Estamos aqui para ser um agente cultural relevante, fomentarmos as agências criativas, a produção independente e apoiar o cinema. Ninguém nos vai desviar dessa filosofia.

Durante muitos anos falar da RTP era discutir o orçamento e o custo para os contribuintes. Acha que isso já desapareceu do debate?

Muito se fez nessa área. Vamos para três anos consecutivos de resultados operacionais positivos, de resultados líquidos positivos e de estabilização total da dívida. Isso é um património. Mantendo o equilíbrio económico, temos de colocar mais e novos serviços em cima da mesa. Como fizemos nestes três anos: novos canais na TDT, arquivos online, mais apoio ao cinema…

As linhas estratégicas que o CGI traçou são exequíveis com o dinheiro que tem disponível?

Sim... É muito interessante que o CGI marque um patamar de ambição adicional à RTP para um novo mandato. E agora temos de dar resposta a essas exigências. Estou convencido de que os próximos três anos da RTP ainda vão ser melhores do que os atuais. Porque o ponto de partida é melhor. É mais estável. A RTP ganhou alguma credibilidade, encontrou o seu caminho. E, como organização, temos mais confiança para avançar naquilo que consideramos ser relevante: digital, cultura, inovação, mais global. Temos um modelo adequado, equipas válidas, portanto temos o caminho todo pela frente. Por isso é que estou muito confiante.