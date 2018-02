Projeções de crescimento de mais de 3% da economia dos EUA "aquecem" bolsas de Nova Iorque

As duas bolsas de Nova Iorque fecharam esta segunda-feira com ganhos de cerca de 1,5%, prosseguindo a trajetória ascendente já registada na sexta-feira.

O principal índice, o Dow Jones 30 (DJ30), encerrou a sessão a ganhar 1,7%, mais do que na sexta-feira passada, quando registou um avanço de 1,38%.

A trajetória de perdas de 8,9% do DJ30 registadas em três sessões da semana passada, com máximos históricos de quedas diárias em pontos na segunda e quinta-feira, foi travada.

A animar as bolsas esta segunda-feira esteve a divulgação da proposta de orçamento federal para 2019 cujas projeções económicas apontam para um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA de 3% já em 2018, acelerando para 3,2% em 2019, seguindo-se ritmos mais baixos, de 3,1% em 2020 e 3% em 2021. A partir deste ano, o ritmo anual é inferior a 3%.

Estas projeções, com uma aceleração em 2018 e 2019, estão acima das avançadas por entidades internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que, na sua revisão em alta publicada em janeiro, aponta para 2,7% em 2018 e 2,5% em 2019, mesmo contando já com o impacto positivo do choque fiscal aprovado em dezembro pelo Congresso norte-americano.

As projeções da Administração Trump implicam uma subida do défice federal de 3,5% do PIB em 2017 para 4,4% em 2018 e 4,7% em 2019. A partir deste ano, o défice desce até 3,9% em 2021.

Também a dívida pública federal deverá subir de 76,5% do PIB em 2017 para 81,9% em 2022, só iniciando uma trajetória descendente a partir desse ano.