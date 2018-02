EDP Renováveis vai fornecer energia eólica à Nestlé nos EUA

A EDP Renováveis firmou um contrato de 15 anos para a venda de energia eólica a várias instalações da multinacional Nestlé na Pensilvânia, Estados Unidos da América (EUA), anunciou o grupo português em comunicado.

O contrato de longo prazo permitirá suprir 80% do abastecimento de eletricidade de cinco instalações da Nestlé, incluindo fábricas e centros de distribuição da Nestlé Purina Petcare, Nestlé USA e Nestlé Waters.

A energia corresponde a 50 megawatts (MW) de potência que a EDP Renováveis irá acrescentar ao parque eólico Meadow Lake 6, que já conta com 150 MW de capacidade e que está instalado no Estado do Indiana.